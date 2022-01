Alfaiate dos famosos Paulo Battista encerra atelier

Paulo Battista encerrou o seu atelier. O alfaiate tomou esta medida no seguimento das recomendações do Governo em relação ao Covid-19.

Paulo Battista, o alfaiate dos famosos, entre eles o apresentador Manuel Luís Goucha e vários futebolistas, resolveu encerrar a loja até ao final de março, depois da pandemia global do Covid-19.

“Consciente da situação no País e a atual prioridade, a saúde pública, em nome do bem estar dos colaboradores, clientes e de todas as suas famílias e amigos, Paulo Battista decidiu encerrar o atelier como medida preventiva face à crescente ameaça do vírus Covid-19”, referiu o profissional de costura, em comunicado.

https://www.instagram.com/p/B9rCtj7HIvn/

“Uma medida tomada após reflexão e avaliação consciente que entra em vigor já a partir de hoje, com data prevista de regresso, dia 30 de março”, notou ainda.

“Paulo Battista alerta a todos os portugueses que respeitem as indicações e medidas do Governo e da Organização Mundial de Saúde e, otimista assumido, acredita que em breve estejamos todos em segurança”, rematou o alfaiate das figuras públicas.

