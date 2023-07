Alice Alves agradece mensagens de aniversário

A apresentadora Alice Alves está hoje de parabéns e, de férias, agradeceu as mensagens de aniversário.

O dia de Alice Alves amanheceu hoje em festa. A apresentadora está de parabéns e completa mais uma volta ao sol.

Alice faz 36 anos esta terça-feira, dia 4 de julho, e é o seu primeiro aniversário como mãe, uma vez que Benedita, a sua primeira filha, nasceu no passado mês de outubro.

O dia não só amanheceu em festa, mas também de forma relaxada. A apresentadora recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens recebidas com desejos de um feliz aniversário.

“Obrigada pelas mensagens e pelo carinho”, escreveu na fotografia, onde parece estar a apanhar sol à beira-mar.

Relembramos que Alice Alves esteve recentemente na condução do “TVI Extra”, uma vez que Flávio Furtado teve uma “recaída” no seu estado de saúde. “Hoje estou cá. O Flávio está em recuperação, teve uma pequena recaída. Em menos de nada está de volta. Um grande beijinho para ele, de mim e de toda a equipa. A torcer pelas rápidas melhoras do nosso Flávio”, disse a apresentadora na noite em que deu a notícia.