Alice Alves assume romance com chef Carlos Afonso

Alice Alves marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, desta terça-feira, 25 de janeiro, e não escapou a perguntas mais indiscretas de Cláudio Ramos.

A apresentadora foi questionada sobre o relacionamento amoroso com o chef Carlos Afonso, que tornou público recentemente. A comunicadora revelou que o companheiro preparou um vídeo para lhe enviar e que acabou publicado no InsaStories, do Instagram, algo que gerou uma onda de mensagens.

“Ele é muito querido e estamos muito bem”, referiu afirmando que “ainda não vivem juntos”.

Alice Alves tem ainda um vídeo no seu perfil de Instagram, em que surge ao lado do chef.

“Tão feliz por ti, amor meu”, comentou Zé Lopes. Já Mónica Jardim escreveu: “A receita do amor”. Caras conhecidas como Susana Dias Ramos, Cristina Ferreira, Luís Borges, entre outros, deixaram emojis em forma de coração na caixa de comentários.