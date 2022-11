Alice Alves desabafa sobre a maternidade: “Ninguém me tinha dito…”

Alice Alves recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre a maternidade. De notar que a comunicadora foi mãe de Benedita há cerca de duas semanas.

A apresentadora partilhou uma nova imagem da recém-nascida e escreveu um texto sobre a esta nova fase.

“Ninguém me tinha dito… Que a nossa bebé quentinha no nosso peito é a melhor sensação de sempre. Que a bebé vibra com o nosso leite mesmo quando ele é pouco. Que a epidural foi das melhores invenções de sempre. Que o período expulsivo pode durar três minutos ou menos. Que quando o nosso filho nos dá a mão, agarrando só um dedo, é como se a humanidade toda nos desse a mão. Que o nosso bebé cheira ao melhor perfume do mundo”, começou por escrever.

Contudo, Alice Alves foi mais longe e também enumerou algumas coisas menos positivas da maternidade.

“Também ninguém me tinha dito… Que o elástico do cabelo ia ser o meu melhor amigo. Que há bebés que a comer parecem ter dentes de tubarão. Que nos primeiros dias os pontos parecem pitbulls a dar dentadas quanto nos sentamos. Que as contrações parecem pontapés a tentar partir a nossa coluna vertebral. Que nos vão dizer coisas desagradáveis e ignorar o facto de estarmos sensíveis e a recuperar. Que vamos vibrar com xixis e cocós. Que os primeiros dias são difíceis mas fazem parte da melhor aventura de sempre. E já vamos em duas semanas… Olé”, rematou.

Recorde-se que a bebé Benedita é fruto da relação que Alice Alves mantém com o chef Carlos Afonso.