Alice Alves desabafa sobre as dificuldades da gravidez

Alice Alves está à espera do primeiro filho e, esta quarta-feira, 8 de junho, abriu o coração para desabafar sobre os desafios da gravidez.

Foi através das redes sociais que a apresentadora abordou algumas das dificuldades que tem enfrentado nos últimos meses de gestação.

“Este foi um dia difícil fisicamente… Tive vários nos últimos meses. Por razões óbvias os enjoos não paravam e as tonturas também não… Como se não bastasse no final deste dia olharam-me de lado por eu pela primeira e única vez na vida ter pedido para passar à frente numa fila do supermercado”, começou por relatar.

“Queria apenas comer, rapidamente, para evitar mais uma quebra de tensão. Conto isto porque a barriga não se notava, é verdade, mas estava a passar bem pior do que agora, que a barriga se nota e bem. Ao longo deste processo apercebi-me que algumas pessoas inconscientemente acreditam no pior da humanidade”, acrescentou.

“Não, nem toda a gente mente, não nem toda a gente se acha mais do que os outros. Por vezes, parecemos ótimos mas apenas porque estamos a fazer um esforço ‘sobre-humano’ para isso […]. Agora que é óbvio que engoli uma melancia, sinto-me bem melhor do que há uns meses. Façamos o exercício de acreditar no melhor das pessoas porque por vezes o óbvio, não é assim tão óbvio”, rematou.

Recorde-se que o bebé que Alice Alves está à espera é fruto da sua relação com o chef Carlos Afonso.