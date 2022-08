Alice Alves e chef Carlos Afonso anunciam data do nascimento da filha

Alice Alves e Carlos Afonso já sabem quando vai nascer a primeira filha, Benedita. A boa-nova foi revelada, esta segunda-feira, 1 de agosto, pelo chef durante o programa “Dois às 10”, da TVI.

O profissional de cozinha revelou, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que, segundo o médico, a bebé vai nascer a 15 de outubro. Contudo, Carlos Afonso acredita que vai acontecer uns dias mais cedo.

“Acho que é dia 9 de outubro, o médico diz que é dia 15. Acho que é 9 porque é lua cheia. Vai ser balança, vai ser equilibrada como os pais”, disse.

Lembre-se que Alice Alves desvendou o sexo do bebé, em direto, no programa “Em Família”, com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

“É uma menina! Muito felizes por revelar o sexo do bebé da nossa Alice”, lê-se na partilha que a TVI fez do momento nas redes sociais.