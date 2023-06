Alice Alves mostra momento com a filha e derrete os seguidores

A apresentadora Alice Alves partilhou um registo com a pequena Benedita e os seguidores ficaram rendidos.

Que mães “babadas” que andam nas redes sociais. Alice Alves é uma delas. Mãe da pequena Benedita, a apresentador está encantada com a primeira filha e os seus seguidores também.

Alice vai partilhando momentos amorosos da bebé nas redes sociais e, desta vez, não foi diferente. A apresentadora publicou no Instagram uma foto que em aparece com a levantar filha no colo, ambas sorridentes.

Rapidamente, a caixa de comentários explodiu com corações, carinhas apaixonadas e elogios tanto de celebridades como de seguidores de Alice.

“Linda foto, cheia de imensa luz e muito amor”, escreve um dos seguidores. “Que momento delicioso”, comenta Elisabete Moutinho, que espera o primeiro filho junto do companheiro Pedro Pinto.

É de relembrar que Alice Alves foi mãe de primeira viagem em outubro do ano passado. Benedita é fruto da relação da apresentadora com Carlos Afonso. Alice Alves esteve também recentemente nas noites da TVI, a substituir Flávio Furtado, que teve que se ausentar por “motivos de saúde”.