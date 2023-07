Alice já tem cinco meses. Veja o que escreveu a mãe Diana Baía Pinto nas redes sociais

Diana Baía Pinto recorreu às redes sociais para assinalar o “mêsversário” da filha Alice, fruto do relacionamento que mantém com Ricardo Menezes.

Diana Baía Pinto, filha de Carla Baía e João Vieira Pinto, recorreu às redes sociais para congratular a filha Alice: “Cinco meses desta Alice deliciosa”, escreveu.

A chegada da Alice veio dar ainda mais cor à vida dos pais, Diana Baía Pinto e Ricardo Menezes, que também são pais de um menino, Vicente, de três anos.

Recorde-se que Diana Baía Pinto e a mãe, Carla Baía, estiveram grávidas ao mesmo tempo. Noah, filho recém-nascido de Carla Baía, é fruto do casamento que a relações públicas mantém com Rahim Samcher.

Além de Diana e do pequeno Noah, Carla Baía é, também, mãe de Tiago, que nasceu do casamento terminado com João Vieira Pinto.

Recentemente, Carla Baía declarou-se ao companheiro nas redes sociais. “Hoje é o dia dele! Do pai do meu filho, do meu melhor amigo, daquele que cuida de todos, do meu marido. Parabéns, meu amor. Amo-te muito”, escreveu, na altura.