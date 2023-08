Alice Trewinnard foi mãe pela segunda vez

A influenciadora Alice Trewinnard utilizou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o nascimento do segundo filho.

Alice Trewinnard recorreu às redes sociais para compartilhar o nascimento do segundo filho. “Tomás. Esperámos o ano todo por ti!”, escreveu na legenda da publicação. O pequeno Tomás vem juntar-se à filha Vera.

Na caixa de comentários, várias influenciadoras deram os parabéns a Alice. “Parabéns querida Alice! Um grande beijinho para todos”, referiu Madalena Abecasis, “Dia 13 é um lindo dia e o Tomás também”, comentou Mel Jordão, “Ohnnn parabéns! Que sejam muito, muito felizes”, notou Liliana Filipa.

Durante a gravidez, Alice partilhou com os seguidores vários momentos, mas apenas revelou o sexo do bebé há cerca de uma semana. Na fotografia, onde surgia de vestido azul, somou muitos elogios: “Ansiosa por te conhecer, bebé menino”, escreveu, na altura, na legenda.