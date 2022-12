Alvo de críticas, Tatiana Boa Nova afirma ter “pena” das pessoas “malcriadas e más”

Tatiana Boa Nova recebeu várias críticas por ter perdido peso. A ex-concorrente do “Big Brother 2022” (TVI) não se deixou ficar e respondeu.

A empresária partilhou, no perfil de Instagram, as críticas de que foi alvo nas redes sociais. Revoltada com a situação, a companheira de Rúben Boa Nova considerou as pessoas “malcriadas, más e sem escrúpulos”.

“Tenho pena mesmo de pessoas […] tão sem escrúpulos, tão malcriadas e tão más”, começou por apontar.

“Tenho pena também que cada vez mais seja pior, que toda a gente tenha acesso a escrever o que quer e bem lhe apetece! A Internet devia ser proibida para esse tipo de gente!” afirmou.

A ex-concorrente do “reality show” acredita que este tipo de ato deveria ser “punido” legalmente. “Devia ser obrigatório colocar o CC para criar contas! Isto devia ser punido”, concluiu Tatiana Boa Nova.

Na edição mais recente do “Big Brother”, a empresária entrou em dupla com o companheiro. Entretanto, a concorrente foi expulsa pelo público e o marido acabou por continuar em competição.