Amanda, a portuguesa que conquistou o coração do guarda-redes argentino campeão do Mundo

A Seleção Argentina pode ter vencido o Campeonato Mundial de Futebol do Catar, mas o coração do guarda-redes da equipa, Emiliano Martínez, foi conquistado por uma portuguesa.

Amanda tem nacionalidade portuguesa, porém, vivia em Mar del Plata, na Argentina, quando conheceu o desportista.

Os dois viviam na mesma rua e conheceram-se numa paragem de autocarro que o futebolista apanhava para ir para os treinos. Desde então parece que não se largaram mais e o título conquistado no último Mundial de Futebol foi dedicado à sua companheira de origem lusitana.

O casal oficializou a sua relação em 2017 com o casamento e já têm dois filhos em comum, Santi e Ava.

Amanda, ou “Mandinha”, como é conhecida nas redes sociais, já conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram e são vários os registos que partilha ao lado do guarda-redes argentino que se sagrou neste domingo campeão do mundo frente à França.