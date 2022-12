Amber Heard aceita pagar um milhão a Johnny Depp mas diz-se “humilhada”

Após um longo processo de divórcio, a luta em tribunal entre os atores Amber Heard e Johnny Depp parece ter chegado mesmo ao fim.

Através das redes sociais, a atriz revelou que aceitou pagar um milhão de dólares, cerca de 940 mil euros, ao ex-marido. Recorde-se que os dois atores estiveram em tribunal após Johnny Depp ter movido um processo por difamação contra Amber Heard devido a um artigo publicado no “The Washington Post”, no qual a atriz afirmava ser vítima de agressões físicas e psicológicas.

“Após muita ponderação, tomei uma decisão muito difícil para resolver o caso de difamação movido contra mim pelo meu ex-marido, na Virgínia. É importante para mim dizer que nunca escolhi isto. Defendi a minha verdade e, ao fazer isso, a minha vida como eu a conhecia foi destruída”, começou por escrever.

“A difamação que enfrentei nas redes sociais é uma versão ampliada das formas pelas quais as mulheres são vitimizadas quando se chegam à frente. Finalmente, agora tenho a oportunidade de me emancipar de algo que tentei deixar há mais de seis anos e em termos com os quais posso concordar”, continuou.

Amber Heard referiu ainda que Johnny Depp venceu a batalha legal devido à sua “popularidade e poder” e que perdeu toda a fé “em obter justiça no sistema jurídico”.

“Fui exposta a um tipo de humilhação que simplesmente não posso reviver. Mesmo que o meu recurso nos EUA seja bem-sucedido, o melhor resultado seria um novo julgamento, no qual um novo júri teria que ponderar novamente as provas. Simplesmente não posso passar por isto pela terceira vez”, garantiu.