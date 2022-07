Amber Heard quer repetir o julgamento com Johnny Depp

Os advogados de Amber Heard apresentaram um documento de 43 páginas com o propósito de contestar o veredito final do julgamento com Johnny Depp.

Após a vitória do ator no julgamento movido por um processo de Depp, de 59 anos, contra Heard por difamação e que terminou com a atriz condenada a pagar uma indemnização de cerca de 10 milhões de euros, a equipa jurídica da intérprete, de acordo com a revista “People”, pede um novo julgamento e denunciou a presença ilegal de um dos membros do júri.

Amber Heard e a sua equipa alegaram ainda que a defesa do artista “procedeu apenas numa questão de difamação por teoria de implicação, abandonando quaisquer alegações de que as declarações de Heard eram realmente falsas”.

O advogado de Amber Heard, de 36 anos, enviou assim ao Tribunal de Virgínia um requerimento com cerca de 43 páginas em que pede que o veredito final seja anulado ou arquivado. A outra hipótese sugerida é que exista uma nova apreciação do caso por outro júri.