Amigo em televisão? Manuel Luís Goucha garante que tem só um

Manuel Luís Goucha contou, esta quinta-feira, 30 de junho, no programa “Goucha”, da TVI, que só tem uma amigo no mundo da televisão.

Durante a emissão do formato das tardes da estação privada, o comunicador, de 67 anos, garantiu, em conversa com o convidado José Freitas, que mantém apenas uma amizade do pequeno ecrã.

“O meu único amigo de televisão é de Esmoriz, o Hélder Reis. É o meu único amigo de televisão, aliás, tem a ver com outras vivências que não a televisão”, disse o profissional da TVI, depois de ouvir o nome do apresentador da RTP.

Por várias vezes, em público Manuel Luís Goucha assegurou ter uma amizade com o comunicador, de 47 anos.

Em maio, Hélder Reis confessou, em conversa com o apresentador, que sentiu a falta do amigo aquando da morte da sua mãe. “Fizeste-me falta. Assumiste na minha vida um papel paternal desde muito cedo. Quando saí do seminário, foi tudo muito difícil e tu orientaste-me. Estiveste ali”, contou.

“Estiveste presente em todos os momentos importantes da minha vida e, no momento em que a minha mãe morreu, a pessoa mais paternal não ter estado fez-me falta”, prosseguiu.