Amigo há décadas de Bárbara Guimarães, Rodrigo Guedes de Carvalho revela foto da infância

No dia em que Bárbara Guimarães completou 50 anos, o amigo Rodrigo Guedes de Carvalho revelou uma imagem com várias décadas.

Bárbara Guimarães celebrou 50 anos nesta sexta-feira e, entre as várias mensagens de parabéns, uma delas da mãe, destacou-se a do amigo de sempre Rodrigo Guedes de Carvalho, que publicou uma fotografia da apresentadora da SIC na infância.

“À Bárbara Guimarães ainda chamávamos só ‘Bá Bá’, aqui com quatro anos, junto à minha mãe, no nosso pequeno e saudoso apartamento na Foz do Douro”, lembrou o pivô do “Jornal da Noite”, da SIC.

“Hoje a @barbaraguimaraesbg faz 50 anos e não faltarão fotografias de tempo de fama pública. Prefiro dar-lhe os parabéns com uma recordação funda, desejar-lhe um futuro que a ame e apague, na possível medida, o quanto o passado a magoou. Beijo grande, minha querida”, acrescentou o jornalista.

Bárbara Guimarães mostrou-se emocionada com a partilha do amigo. “Consegues sempre comover e abraçar-me por dentro ao mesmo tempo. Obrigada Guigui. Beijo da tua Bá Bá”