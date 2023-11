Amigos acreditam no futuro da relação de Taylor Swift e Travis Kelce

Apesar de a cantora estar em digressão, a relação de Taylor Swift e Travis Kelce continua a dar que falar. Fontes próximas do atleta afirmam ser séria.

Um amor que floresce: apesar de Taylor Swift tem regressado à “The Eras Tour”, após um período de pausa, a relação com Travis Kelce não ficou esquecida. Segundo uma fonte revelou à revista “People”, a relação da cantora norte-americana e do jogador de NFL é séria e os dois não se largam: “Os amigos do Travis acham que isto é mesmo sério para ele”.

“Eles ainda estão um pouco chocados com tudo isto – de ele estar a namorar com a Taylor Swift -, mas têm visto como ela é próxima dos seus amigos e familiares”.

Os dois são bastante focados na carreira, mas não deixam fatores externos interferirem na relação: “Ele entende o território que envolve a relação deles e, como afirmou, não permite que nenhuma ‘agitação’ afete o modo como a relação está a crescer entre os dois”, acrescentou a fonte à mesma publicação.

Recorde-se que a artista chegou a posar, em clima de romance, ao lado de Travis Kelce, nos bastidores do jogo dos Kansas City Chiefs frente aos Los Angeles Chargers.