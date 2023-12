Amigos do filho de Adele “não se importam” com o mediatismo da cantora

Os amigos do filho de Adele, Angelo, de 11 anos, não ligam ao facto da cantora ser mundialmente conhecida.

Uma mãe que se faz presente: dona de uma voz inconfundível e inúmeros êxitos, Adele contou, durante uma entrevista ao “The Hollywood Reporter”, que participa ativamente na vida escolar do filho.

Para muitas figuras públicas, o mediatismo pode levantar algumas restrições, mas a cantora de “Love in the Dark” não deixa que essas passem pelo filho: “Há tantas coisas que a escola dele faz, com vibrações comunitárias, o que é fantástico”.

“As crianças não se importam de quem eu sou”, acrescentou, de seguida. “E não fico insegura, mas fico nervosa perto de muitos adultos e pessoas que não conheço”, concluiu.

Recorde-se que Angelo, de 11 anos, é fruto do casamento terminado com Simon Konecki. Atualmente, a intérprete é casada com Rich Paul, como deu conta recentemente. A relação tornou-se pública em 2021.