Amor de mãe: Sara Prata e Maria Cerqueira Gomes declaram-se às filhas

Mães babadas, Sara Prata e Maria Cerqueira Gomes não poupam nas palavras quando o assunto é elogiar as filhas.

Há quem diga que o amor de mãe é o amor forte. Sendo ou não, certo é que o destas mães com certeza emociona o público.

Sara Prata celebra o aniversário da filha esta sexta-feira, dia 21 de julho, e não deixou de assinalar o dia especial com uma mensagem recheada de amor e carinho.

“Faz três anos, o grande amor da nossa vida. Parabéns, filha querida, vieste tornar a nossa vida tão mais completa. A nossa companheira nesta aventura tão bonita. Ontem terminei o dia a ver vídeos e fotos do dia do nascimento e foi maravilhoso sentir este turbilhão de emoções de novo, ao mesmo tempo que revivi outras que estranhamente parecem ter ficado perdidas no tempo. De repente, três anos voaram e já vivemos tanto… E tal como sempre ouvi os meus pais dizer ‘é um amor que nunca para de crescer’”, escreveu a atriz na publicação do Instagram.

Quase lado a lado, está Maria Cerqueira Gomes. A filha da apresentadora não faz anos, mas realizou uma conquista e a mãe quis comemorar. Francisca Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes, é a capa da “Women’s Health” e a mãe deixou-lhe um “miminho”.

“Maria Francisca, Kika para os amigos e Titi para todos os que te conhecem e amam desde sempre. Foste um presente do destino que chegou com tantos propósitos. Ensinaste-me a ser mãe, a amar incondicionalmente, a não desistir e a viver com a sensação de coração fora do corpo. Tenho orgulho da mulher que te tornaste e em tudo o que conquistaste. Sempre com delicadeza e educação. Gosto quando respiras fundo e consegues entender o próximo. Admiro-te quando te sinto segura, sem preconceitos e livre para seres o que desejas sem barreiras. Quero que sejas sempre isso, livre. Com os pés na terra e de mão dada comigo. Amo-te Titi. Obrigada por me fazeres tão realizada e orgulhosa. À tua, mãe”.