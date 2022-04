Amores, separações e reconciliações no Natal

Além das habituais imagens de alegria, o Natal dos nossos famosos fica marcado, este ano, por novos amores, separações e reconciliações.

Entre as centenas de fotografias alusivas à época captadas pelas celebridades nacionais, algumas são mesmo notícia, por serem novidade: por exemplo, o primeiro Natal de Beatriz Barosa e Manuel Marques juntos. Recorde-se que o ator separou-se a meio do ano de Ana Martins, a mãe das filhas gémeas Inês e Elisa, para viver um romance com a intérprete com quem contracena na novela exibida pela TVI “Festa é Festa”. Apesar da paixão já ser conhecida há muito nos bastidores da trama idealizada por Cristina Ferreira, só no fim do verão o casal assumiu-se… nas redes sociais, numa viagem a dois em Paris. Agora, ambos posaram juntos, pela primeira vez, nesta época festiva, ao lado de um “amigo” de quatro patas. “Que o vosso Natal esteja a ser tão acolhedor como o nosso. Felicidade esmagadora”, escreveu o “Nando” da novela.

Ainda na véspera de Natal ficou confirmada a reconciliação de Jéssica Athayde e de Diogo Amaral que, nos últimos meses, andaram de costas voltadas. A Imprensa já tinha avançado que estavam juntos e, agora, o casal viajou para as Maldivas, onde já tinha passado férias, mas, desta vez, não foi sozinho: Oliver foi com os pais e passou a véspera de Natal na praia. “Achavam que eu conseguia viajar e deixar este pudim (sem ofender as mães que deixam, claro)?”, brincou a atriz nas redes sociais. “Eu é que não consigo. Mesmo! Dia 24 a virar copos na praia. Ele é que sabe”, concluiu Jéssica Athayde, que se mostrou ainda na mesma sequência de fotos uma imagem com o ator.

Ainda no capítulo das novidades, esta foi a primeira vez que Ana Garcia Martins passou a Consoada sozinha com os filhos, Mateus e Benedita. Numa relação com o consultor Diogo Orvalho depois da separação do empresário Ricardo Martins Pereira, “A Pipoca Mais Doce” ficou com os menores na noite de Consoada.

“Este é o meu primeiro 24 de dezembro em nove anos em que não estou com nenhum dos meus filhos. Na mesma situação estão milhares de outros pais (…) que vão ter uma noite de Consoada em que sentem que lhes falta uma metade”, reconheceu Ricardo Martins Pereira, mais conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”, nas redes sociais.