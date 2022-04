Amy Schumer retira útero e apêndice devido a doença

Amy Schumer recorreu às redes sociais, no dia 19 de setembro, para revelar que foi submetida a uma cirurgia devido à endometriose, uma doença que ataca as mulheres em idade reprodutiva.

A atriz, de 40 anos, confessou que removeu o útero e o apêndice. A notícia foi dada através de um vídeo, que partilhou no Instagram. O vídeo foi gravado no dia seguinte à operação e foi gravado no hospital.

“É a manhã após a minha cirurgia por causa da endometriose e o meu útero foi tirado”, disse. “O médico removeu o meu apêndice porque a endometriose tinha-o atacado”, acrescentou.

Amy Schumer revelou ainda que havia muito sangue no seu útero e alertou ainda para as dores intensas causadas pela menstruação.