Ana Arrebentinha celebra aniversário com reflexão

Ana Arrebentinha assinalou o aniversário publicamente com uma reflexão sobre como é bom fazer anos.

A comediante completa, esta quarta-feira, 16 de junho, mais um ano e, para celebrar a data especial, partilhou uma reflexão nas redes sociais sobre como a idade faz com que se olhe as coisas com calma, na qual cita Fernando Pessoa.

“‘É bom fazer anos… A idade faz com que olhemos as coisas com calma, e com o maior interesse. Se percebe o tempo de forma mais refinada. Fazer anos nos dá coragem de materializar sonhos. E não é necessário dizer quantos anos se fez, o olhos dizem, amadureci’”, referiu na publicação no Instagram.

“‘Não importa a idade que se tem, mas a que se sente. Fazer anos é bom, mostra a diferença entre o aprender e o compreender. Fazer anos é bom, cresce o anseio pela essência. Fazer anos é bom, pois cada aniversário desperta o alerta. A alma tem pressa’”, acrescentou.

Ana Arrebentinha destacou-se no ecrã no último ano. A também apresentadora foi uma das apostas da TVI como comentadora do “Big Brother” e, recentemente, como apresentadora do “Somos Portugal”.