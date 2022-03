Ana Arrebentinha desabafa sobre o cyberbullying de que é alvo: “Muitas pessoas cometem suicídio”

Ana Arrebentinha desabafou sobre o cyberbullying de que é alvo nas redes sociais, alertando que é importante reportar este tipo de situação às entidades competentes ou pode acontecer uma tragédia.

Após ter sido alvo de diversos comentários negativos, quer seja na caixa de mensagens ou nas publicações, a comediante está revoltada com a regularidade da situação, tal como contou no Instagram.

“Hoje, coloquei, aqui, um exemplo de uma mensagem ofensiva. Foi uma, como podiam ter sido todas as mensagens que recebo nas minhas redes. Para vos ser sincera, este tipo de mensagens não me afeta absolutamente nada, não me desmotiva, não me faz desistir, não me deixa triste, não me deixa frustrada”, começou por escrever. “Este tipo de mensagens deixa-me revoltada, porque acontece comigo e com todas as figuras públicas, acontece com crianças e com adolescentes, nas escolas e nos seus grupos de amigos, acontece em relações que não terminam bem”, acrescentou.

“Foi um grito à minha publicação, um grito de basta! Recebi uma mensagem a pedir desculpa, por tudo o que aconteceu, e apaguei a publicação. Aceito que não gostem do meu trabalho, não posso é aceitar que me ofendam”, afirmou.

A humorista garantiu que, a partir de agora, sempre que receber uma mensagem que seja ofensiva vai publicar nas redes sociais. “Quando vos passar pela cabeça mandar uma mensagem que seja ofensiva, vou publicar, aqui, o vosso nome, a vossa cara e o vosso Facebook, sem dó nem piedade”, disse.

No final, a também comentadora do programa “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) agradeceu aos seguidores que a têm apoiado. “Obrigada, por todas as mensagens de apoio. Vocês, sim, valem a pena estarem aqui, a seguir o meu trabalho. Quando tudo isto vos acontecer, quando tudo isto acontecer aos vossos filhos, aos vossos familiares, amigos […] é importante reportar às entidades competentes. Muitas pessoas cometem o suicídio e isto não pode continuar a acontecer. Obrigada, por estarem sempre ai! Fica, também, aqui o alerta. Fica aqui o grito!” rematou.