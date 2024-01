Ana Arrebentinha: “Preciso de me recompor para voltar com mais garra”

A mãe de Ana Arrebentinha faleceu esta semana e, nas redes sociais, a comediante agradeceu as mensagens de carinho e as unidades de saúde que cuidaram da mãe.

Ana Arrebentinha está de luto. Esta terça-feira, dia 16 de janeiro, a comediante deu a notícia da morte da mãe. Agora, nas redes sociais, agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido e também as unidades de saúde que cuidaram da mãe.

“Ainda vos queria agradecer hoje, porque o amanhã não o sabemos. Obrigada pela onda de amor e de apoio. Amem muito o vosso pai e a vossa mãe. Abracem, cuidem, digam o quanto os amam. Quando eles partem a casa fica vazia e o coração em pedacinhos muito pequenos”, começou por escrever.

“Agora preciso de me recompor para voltar com mais força e mais garra, eu sei que tinham muito orgulho em mim e no meu trabalho. Obrigada mãe e pai”, disse.

“Queria agradecer a todos os médicos(as), enfermeiros(as), auxiliares, todos aqueles que trabalham nos hospitais onde a minha mãe esteve. Agradecer a todos e a todas que trabalham na clínica da Diálise em Beja que cuidaram sempre da minha mãe, com carinho e profissionalismo”, acrescentou.

“Agradecer a forma como trataram não só a minha mãe, mas como todos os pacientes, eu vi com os meus olhos a vossa dedicação e o vosso profissionalismo. Obrigada a todos e todas”, concluiu.