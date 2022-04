Ana Barbosa testa positivo à covid-19 e falha conversa com Manuel Luís Goucha

Ana Barbosa, vencedora da última edição do “Big Brother”, da TVI, que terminou no passado domingo, 31 de dezembro, está infetada com covid-19.

A ex-concorrente do “reality show” foi anunciada como a convidada de Manuel Luís Goucha no vespertino “Goucha”, na estação de Queluz de Baixo, mas acabou por ser substituída por Rui Pinheiro, finalista do “Big Brother”.

A notícia foi confirmada pelo apresentador que confirmou que Ana Barbosa testou positivo ao novo coronavírus e a entrevista ficou adiada por alguns dias.

“Estava agendada para a segunda parte do programa uma conversa com aquela que foi a grande vencedora desta última edição do Big Brother, apresentada pelo Cláudio e por mim”, começou por explicar o comunicador.