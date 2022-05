Ana Barbosa faz tatuagem em homenagem ao “Big Brother”

Ana Barbosa decidiu encerrar o ciclo de “reality shows” de uma forma permanente. A ex-concorrente de “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, tatuou o “olho” do “Big” no seu braço.

A concorrente que ficou conhecida como “A Capitã” partilhou o resultado da tatuagem com os seus seguidores no Instagram.

“Como vos tinha dito, terminei este ciclo de ‘BB’”, começou por escrever.

“[…]O olho do ‘Big’ (o da piscina) o tal… ficará para sempre gravado na pele mas as experiências e vivências naquela casa ficaram na minha memória… amei tudo o que vivi lá dentro… ficam as saudades dele…”, rematou.