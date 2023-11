Ana Barbosa muda radicalmente o visual

Pela primeira vez em 44 anos de vida, a vencedora do “Big Brother 2021” Ana Barbosa decidiu ir aos extremos no que toca ao visual e está agora com o cabelo muito curto.

“Sorry guys [Desculpem malta]! Este é o meu Halloween!”: foi desta forma que a apresentadora do “Já Berraste” anunciou, esta terça-feira, através das plataformas sociais, a transformação de visual a que foi sujeita pelas mãos do cabeleireiro David Xavier.

Os cabelos longos, que a caracterizavam, deram lugar agora a um estilo bem mais curto e bem mais louro, quase branco. Recentemente, Ana Barbosa, que venceu o “Big Brother 2021”, já tinha feito um corte de cabelo, mas agora cortou ainda mais.

Desta alteração de look, a eterna “capitã Barbosa” não poupou elogios ao profissional de cabelos e seu amigo de longa data. “O David [Xavier] é ou não é qualquer coisa? Melhor cabeleireiro, desculpem-me, mas não há”, escreveu a ex-concorrente de “reality-shows”.

Já sobre o trabalho realizado em Ana Barbosa, o “hairstylist” esclareceu alguns detalhes. “Já andávamos a magicar esta alteração de visual há algum tempo, há cerca de um ano, e surgiu agora a oportunidade”, começou por esclarecer.

“A proposta final foi o resultado de várias inspirações e deu origem a este louro, quase branco, quase cinza muito claro e, no que toca ao corte, trata-se de um pixie com franja”, concluiu.

Os fãs e seguidores apressaram-se logo a reagir a esta mudança de look. “Irreconhecível”, “Grande mudança”, “Que mudança radical” ou “Pareces bem mais nova”, são alguns dos comentários às fotografias deste trabalho.