Ana Barbosa revela que vai fazer cirurgia à barriga: “Tenho um complexo grande”

Ana Barbosa revelou que vai fazer uma cirurgia estética à zona abdominal por ter um complexo muito grande com a gordura.

A grande vencedora do “Big Brother 2021” (TVI) foi convidada de Cláudio Ramos no programa “Dois às 10”. Durante a sua passagem pelo matutino, Ana Barbosa contou que vai ser sujeita a uma abdominoplastia.

“As pessoas muitas vezes me perguntam como é que emagreci no ‘Big Brother’. […] Sabia que as câmaras estavam todas em cima de mim e se não comesse muito não ia ter barriga”, explicou.

A ex-concorrente do “reality show” admitiu que tem um complexo com a barriga. “Tenho um complexo muito grande com a minha barriga, já é de há muito tempo, não é de agora”, completou, em conversa com o apresentador.