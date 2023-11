Ana Barbosa sobre “Big Brother”: “Voltem, Cláudio e Goucha”

Ana Barbosa, que venceu a edição do “Big Brother” de 2021, deu a sua opinião sobre o formato e não se mostrou fã do trabalho de Cristina Ferreira.

No “Big Brother” de 2021, Ana Barbosa foi a concorrente que saiu da “casa mais vigiada do país” como vencedora. Como ex-participante do programa, deu agora a sua opinião sobre a edição atual.

Esta quinta-feira, 16 de novembro, foi questionada, nas redes sociais sobre o formato. “O que estás a achar do ‘BB’? E da Cristina a respeito do ‘BB’?”, perguntaram os seguidores.

“Confesso que este ‘BB’ teria sido um sucesso, na minha opinião se mostrássemos mais o valor de cada concorrente e não só as disputas, que são 85% infelizmente. Neste momento o formato para mim está acabado, porque só se resume a ‘BB Plays’ e nada mais e depois gira à volta do ‘diz que disse’”, começou por dizer.

No fim da resposta, não se mostrou muito contente com o trabalho atual de Cristina Ferreira. “Voltem, Cláudio e Goucha”, concluiu.