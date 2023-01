Ana Bola dá os parabéns a Júlio Isidro: “O amigo mais amigo que alguém pode ter”

Júlio Isidro completou mais uma volta ao sol e quem não conseguiu deixar passar a data em branco foi Ana Bola.

A atriz recorreu à sua página de Facebook para assinalar o aniversário do amigo e escreveu palavras carregadas de afeto.

“O Julio Isidro faz anos hoje. Desejo-lhe o melhor do melhor do melhor que a vida lhe possa trazer. É o amigo mais amigo que alguém pode ter na vida. Devo-lhe tanto ou tão pouco, que se não fosse ele talvez nenhum de vocês me conhecesse”, começou por escrever.

“Se quiserem pôr as culpas em alguém, o culpado é ele. Espero que a vida faça o favor de nos manter ‘em condições’,digamos assim, para podermos continuar a assistir à vida um do outro Querido Júlio, muitos parabéns. Como sabes, amo-te. E é para sempre”, rematou.