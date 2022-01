Ana Bola desabafa perante susto de saúde de Maria Rueff

Fotografia: Facebook de Ana Bola

"Vip Manicure", espectáculo com Maria Rueff, depois da série televisiva

Ana Bola e Maria Rueff nos Globos de Ouro da SIC, em 2012

Comédia "A Grande Estreia"

Ana Bola no Liceu Francês, onde estudou.

Ana Bola reagiu pela primeira vez publicamente ao internamento de urgência da amiga de longa data Maria Rueff no Hospital Santa Marta, em Lisboa, após ter sofrido um enfarte do miocárdio.

A atriz, que partilhou por diversas vezes o palco com a humorista, optou por ficar “caladinha” durante o período em que a notícia do internamento teve maior impacto. Agora, que susto já passou, a intérprete já se manifestou.

“Fiz com a Maria o que ela sempre fez comigo. Em situações de doença, luto ou outras ‘grandes chatices’,a Maria sempre me protegeu da exposição pública que eu não queria. Agora que o susto foi com ela, limitei-me a respeitar a sua intimidade (não há para mim coisa mais íntima, do que estar doente/diminuído). Hoje, com a voragem das redes sociais e da imprensa é muito difícil manter esse resguardo”, escreveu Ana Bola no Instagram.

Até agora estive caladinha.Até passar o susto.Fiz com a Maria o que ela sempre fez comigo. Em situações de doença,luto… Publicado por Ana Simões em Sábado, 30 de novembro de 2019

No entanto, esta exposição tem um lado positivo. “A enorme exposição a que a minha amiga foi sujeita deu-lhe, por outro lado, a dimensão do enorme apreço que os portugueses têm por ela. A Maria, sendo uma pessoa frágil, tem, às vezes, dúvida de que gostam dela desta maneira (é muito estranho mas é verdade)”, prosseguiu.

A profissional, de 67 anos, explicou que agora é “tempo de reflexão”. “Não admitimos perdê-la, nem perder-nos a nós e nunca mais a podermos ver. Ainda temos muita manicura para ‘aviar’ e estou até já a pensar que podemos vir a ter um ‘corner’ de arrancar sobrancelhas com um fio (tarefa fascinante). Não aguentávamos ficar sem a Maria pessoa, nem sem a Maria talento”, afirmou.

No final, Ana Bola elogiou a filha de Maria Rueff: “A Laura, a linda filha da Maria, que literalmente a salvou, nunca me enganou. Conheci a Laura no dia que nasceu. […] Mais tarde e ainda criança, quando a mãe e eu passávamos tardes a morrer a rir com os nossos disparates, olhou séria para nós e perguntou do alto do seu metro e 15: ‘Olhem lá, vocês não tencionam crescer nunca?’. Nesse dia percebi que era muito mais do que uma criança esperta e dotada. A Laura nunca me enganou. A Maria também não. Sempre foi e será uma sobrevivente, como agora se viu. Louvada sejas, Maria. E como a Laura também disse um dia, somos BFF (best friends forever)”.

