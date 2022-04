Ana Bola recorda a morte da mãe: “De repente, vemos uma pessoa a definhar”

Ana Bola recordou, este sábado, 15 de janeiro, a mãe, que morreu no final de 2019. A humorista revelou ter sido cuidadora da sua progenitora.

A comediante, que se mudou recentemente para a TVI, foi a convidada deste sábado do programa “Conta-me”, com Manuel Luís Goucha. Durante a conversa, a também atriz lembrou a mãe.

“Ser mãe da mãe é das piores coisas que podem acontecer. De repente, vemos uma pessoa a definhar… A minha mãe esteve muito tempo a definhar”, começou por contar.

“Ela nunca teve Alzheimer profundo, era mais uma demência, mas é muito difícil. Deixou-me completamente de rastos. No último ano, em que pedi que ela sossegasse, porque era melhor para ela, não se imagina o que eu sofri”, prosseguiu.

A intérprete admitiu que acabou por sofrer mais com a morte da mãe. “Sofri com a morte do meu pai, mas muito mais com a da minha mãe. Não sei se por a ver definhar aquelas anos todos, se por haver uma relação umbilical. Ou então, se calhar, por a partir daí ter ficado órfã”, disse.