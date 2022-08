Ana Bravo revela que namoro com José Fidalgo “não foi bom”

Ana Bravo esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 18 de agosto, e numa conversa franca falou sobre a relação que manteve com José Fidalgo.

A nutricionista lembrou que a relação amorosa afetou a vida profissional porque quando estava a fazer a apresentação de um projeto as pessoas só apareciam para saber do seu namoro.

“Em termos profissionais não foi bom. Antes, quando tinha o lançamento de um livro, tinha a comunicação perfeita”, começou por lembrar.

“A partir do momento em que as pessoas queriam saber da minha vida pessoal e eu não lhes dava nada criou-se o ‘não me dás nada da tua vida pessoal, mas quando lançares outro livro também não estou lá’”, contou Ana Bravo.

Atualmente, a nutricionista está numa relação com Daniel Cabral.