Ana Brito e Cunha assinala aniversário da TVI com as personagens mais marcantes

Ana Brito e Cunha assinalou os 29 anos da TVI ao recordar algumas das personagens mais marcantes que interpretou nas novelas da estação privada.

“Baía das Mulheres”, “Beijo do Escorpião” e agora “Festa é Festa”, na qual dá vida a “Florinda”, são algumas das tramas em que a intérprete entrou durante o seu tempo na TVI.

“Antes que termine esta bonita semana de celebração deixo algumas das personagens que tanto me deram ao longo destes 29 anos. Obrigada, TVI. ‘Trapos e Companhia’, foi a primeira vez que trabalhei para esta estação há tantos anos que nem encontrei imagem da minha ‘Olívia’”, começou por escrever.

“‘Baía das Mulheres’ deu-me a ‘Rosa’ que gostei tanto de fazer. No ‘Beijo do Escorpião’ a fortíssima ‘Alexandra’ e hoje com a minha doce ‘Florinda’ que gosto tanto de dar vida em ‘Festa é Festa’”, rematou.

Recorde-se que “Festa é Festa” prepara-se para uma quarta temporada. A novidade foi anunciada por Cristina Ferreira na Gala de Aniversário da TVI.