Ana Brito e Cunha despede-se de elenco de “Festa é Festa” que embarcou para os Açores

Ana Brito e Cunha não embarcou, mas despediu-se dos colegas de elenco da novela “Festa é Festa” que estão num cruzeiro a caminho dos Açores.

Com compromissos no teatro, Ana Brito e Cunha não viajou no cruzeiro do empresário Mário Ferreira para os Açores. Durante esta semana, o elenco de “Festa é Festa” (TVI) começou a gravar a quarta temporada que, segundo Cristina Ferreira, vai estrear-se em abril e dura, no mínimo, até ao verão, altura em que se realiza mais uma festa na Aldeia da Bela Vida.

Ana Brito e Cunha, que desempenha a “Florinda” do enredo, foi ao navio despedir-se do seu “Bino” (Pedro Alves), que partiu com outras personagens, entre as quais “Tomé” (Pedro Teixeira” para a ilha de São Miguel.

“A Florinda não vai nesta enorme aventura do cruzeiro, pois fica a cuidar da Aldeia da Bela Vida, mas eu tive de ir dar beijos e boa viagem a esta equipa da ‘Festa’ que tanto gosto, voltem rápido”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, a atriz volta a pisar os palcos, na peça “O Amor É Tão Simples”, no Teatro da Trindade, em Lisboa. “Hoje voltamos ao palco do e eu adoro estar rodeada de talento onde aprendo a cada fração de segundo. Lembro que esta semana, dia 20, domingo, as 21.00 H fazemos espetáculo extra que reverte na totalidade para a Cruz Vermelha na Ucrânia”, lembrou a atriz.