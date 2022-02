Ana Free e Ricardo Crespo estão casados

Ana Free e Ricardo Crespo já estão casados. O casal revelou nas redes sociais que trocou alianças esta quinta-feira, 21 de janeiro.

Depois de nove anos juntos, a artista revelou que o casal oficializou o relacionamento depois de ter partilhado no Instagram várias fotografias e vídeos da cerimónia.

“Oh, hey maridão. Aqui estamos a casar, nove anos depois desta bela jornada contigo”, lê-se na publicação, em que surge vestida de noiva e a segurar um quadro no qual pode ler-se “Anita e Rodrigo, 21-1-2021” e ainda, posteriormente, com as filhas.

De recordar que Ana Free deu à luz a segunda filha em comum com Rodrigo Crespo há alguns meses. O casal tem ainda uma filha mais velha, Zoe, de três anos.