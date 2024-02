Ana Galvão faz a viagem mais marcante da sua vida

Ana Galvão fez a viagem de uma vida ao Uganda e partilhou tudo com os seguidores nas redes sociais.

África Minha. A radialista Ana Galvão viajou para o Uganda e contou tudo sobre a aventura aos seguidores no perfil de Instagram.

“Passei onze dias noutra galáxia, quase duas semanas no Uganda na minha viagem mais marcante de sempre”, começou por referir Ana Galvão nas redes sociais.

“Contemplar animais na sua casa, e não num zoo, provoca uma alegria desmedida (e não foram poucos, bastantes). Portanto, e roam-se de inveja, estive a metros de famílias de rinocerontes, leões, girafas, uma píton (sim sim, à beira da estrada), um leopardo, hipopótamos, crocodilos e de manadas de elefantes, portanto todo o staff de animais da savana”, acrescentou.

“Ponto altíssíssíssímo foi visitar a reserva de chimpanzés e observar como se parecem a nós (o olhar) e uma das duas únicas reservas do mundo de gorilas de montanha, monumental animal que observámos todo estendidão nas árvores, mascando comida ininterruptamente (no fundo, nós a um domingo)”.

“Visitámos aldeias, brincámos com crianças, e até dancei (muito mal, claro) com umas incríveis dançarinas africanas. E tudo foi perfeito pelo maravilhoso grupo que me calhou (só os conheci à chegada),e pela experiência e segurança nisto de andar no meio dos bichos do nosso magnífico guia Pedro Quirino”, disse ainda.

“Aconselho a todos os que amam natureza e animais que vão, pelo menos uma vez na vida, a África, eu já estou a fazer contas para perceber quando posso voltar”, rematou Ana Galvão.