Ana Galvão recorda relação com Nuno Markl: “Sensação que falhei”

Ana Galvão foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no seu último programa, “Goucha”, na TVI, e recordou algumas fases da sua vida.

Durante a entrevista a radialista recordou a sua relação e separação de Nuno Markl com quem tem um filho. “Adoro o Nuno, damo-nos muito bem”, começou por referir.

“Há um lado de fracasso quando há um filho. Ainda hoje acho que fez sentido e que era assim que tinha que ser, mas há sempre um lado de falha como mãe”, disse ainda.

“Há sempre um ‘e se’… As coisas seriam mais fáceis na educação, porque estaríamos na mesma casa. É normal. As pessoas preocupam-se demasiado com os filhos. Há uma minúscula sensação que falhei”, referiu.