Ana Galvão testa positivo à covid-19

Ana Galvão recorreu às redes sociais para revelar aos seus fãs que testou positivo à covid-19. A radialista fez o anúncio através de um InstaStory, ferramenta do Instagram.

A radialista, de 47 anos, confessou estar em casa em isolamento, mas não está sozinha. Consigo estão os seus companheiros de quatro patas.

“Sete dias a olhar intensivamente para este focinho. Dei positivo o que me fecha em casa com um cão e dois gatos. Não se estranhem se ladrar da próxima vez que me virem”, escreveu.

Ana Galvão junta-se assim ao grupo de famosos que têm vindo a testar positivo à covid-19. Recorde-se que também Rui Unas está em isolamento por estar positivo ao novo Coronavírus.