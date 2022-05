Ana Guiomar aproveita gravações no Algarve para se bronzear

Ana Guiomar está no Algarve a gravar cenas para a trama “Festa é Festa”, da TVI, e aproveitou o calor de verão que já se faz sentir para se bronzear.

A atriz, de 33 anos, partilhou uma imagem junto de Sílvia Rizzo e Ana Brito e Cunha, colegas da novela, em que surgem na praia a apanhar banhos de sol.

“Começa agora, mais uma semana disto”, escreveu como legenda da fotografia.

Recorde-se que Ana Guiomar dá vida a “Aida” na trama, já Ana Brito e Cunha veste a pele de “Florinda” e Sílvia Rizzo interpreta a “São”.

No fim de semana, Pedro Alves, o “Bino”, da trama de Roberto Pereira, já tinha publicado imagens no Sul do país.

“O Bino no Algarve. Preparem-se”, escreveu um dos protagonistas da novela no perfil de Instagram.