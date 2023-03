Ana Guiomar está em clima de festa, pois o seu irmão completa mais um aniversário, data destacada pela atriz nas redes sociais.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a intérprete, que pode ser vista na trama “Festa é Festa”, na TVI, decidiu assinalar o aniversário do irmão.

A atriz publicou assim uma fotografia de Leonardo Fonseca e deixou uma mensagem de carinho.

“Parabéns ao meu amor maior”, legendou Ana Guiomar acrescentando ainda um emoji em forma de coração.