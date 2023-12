Ana Guiomar compra experiências e Diogo Valsassina põe presentes debaixo da árvore

Ana Guiomar, a protagonista da novela “Festa é Festa”, conta como vão ser as celebrações festivas ao lado da família.

“O Natal vai ser em minha casa, como sempre, com a família a entrar pela porta adentro”, diz Ana Guiomar à N-TV, durante a apresentação do programa da TVI “Dança com as Estrelas” que estreia a 6 de janeiro.

“A minha mãe, sogra e madrasta contribuem na comida e os homens também. Faço um bacalhau delicioso com camarão (risos) e o Diogo (Valsassina, o namorado) esconde os presentes”, acrescenta.

“Comprei tudo e este ano o objetivo foi não ter bens materiais debaixo da árvore, dei prioridade a experiências, acho que é mais giro uma massagem ou uma experiência gastronómica do que estarmos a dar sapatos, casacos e malas”, refere Ana Guiomar.

“O consumismo é cada vez maior, os saldos aparecem logo a seguir e fez-me sentido este ano dar experiências. Tentei fazer um amigo secreto, mas não fui aceite”, brinca a atriz, à despedida.