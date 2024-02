Ana Guiomar desmente separação de Diogo Valsassina

A atriz Ana Guiomar desmentiu os rumores de separação do namorado, o também ator Diogo Valsassina.

Juntos. É a garantida dada por Ana Guiomar sobre o namorado, Diogo Valsassina. Os dois atores começaram a namorar aos 17 anos, não se voltaram a separar, mas, nos últimos tempos, surgiram rumores de um eventual afastamento.

Algo que a atriz de “Festa é Festa” e bailarina no “Dança com as Estrelas” desmentiu na festa do 31.º aniversário da TVI, no domingo passado, no Casino Estoril, em declarações à revista “Maria”.

“O Diogo nunca foi de ir a galas de programas nenhuns que eu fizesse”, começou por justificar a ausência do companheiro do “Dança com as Estrelas”, que é apresentado por Cristina Ferreira, com reportagem de Bruno Cabrerizo e exibido aos sábados à noite na TVI.

“Ele esteve três meses fora a gravar uma série da RTP no Fundão, dirigida pelo Jorge Queiroga, voltou agora há pouco tempo, mas está tudo bem”, rematou Ana Guiomar.