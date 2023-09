Ana Guiomar despede-se da Grécia: “Acertei no destino de férias que precisava e não sabia”

Ana Guiomar e Diogo Valsassina despediram-se da Grécia com uma declaração de amor ao país… e às férias.

Ana Guiomar e Diogo Valsassina disseram adeus às ilhas gregas, depois de alguns dias a visitar os mais diversos locais.

“Último dia”, notou a “Aida” da novela da TVI “Festa é Festa” nas redes sociais. “Era para visitar as Ilhas de Milos, Paros e Antiparos, à última hora decidi visitar só duas. Estava cansada, precisava de parar a sério num sítio e desfrutar devagar, com calma. Assim foi! Amei Paros e Antiparos é um paraíso”, acrescentou Ana Guiomar.

“Águas claras, quentes, as ilhas uma calma do outro Mundo (fora de épocas alta, atenção), vilas e aldeias saídas de um filme e os restaurantes todos um mimo. Apanhei sempre bom tempo (zero vento, parece milagre), e alugar carro ou mota é mesmo a melhor opção por aqui”, recomendou.

“Sem saber muito sobre a coisa, acertei no destino de férias que precisava e não sabia.

Ps- é o segundo ano consecutivo que sou muito feliz na Grécia, além disso é pertinho. Obrigada Paros, foste muito bom para mim”, rematou a atriz.