Ana Guiomar e Rita Pereira divertem-se no concerto de Rosalía em Lisboa

Ana Guiomar e Rita Pereira divertiram-se ao som da cantora Rosalía no concerto que a artista deu este domingo, 27 de novembro, em Lisboa.

A atriz, de 34 anos, aproveitou para ir jantar com os amigos antes do espetáculo da intérprete espanhola no Altice Arena, em Lisboa. Durante o concerto, a intérprete de “Festa é Festa” (TVI) partilhou vários vídeos no InstaStories a cantar as músicas.

Também Rita Pereira se deslocou até à sala de espetáculos para assistir ao segundo concerto de Rosalía em Portugal, depois de ter atuado na sexta-feira, 26 de novembro, no Altice Fórum Braga, no âmbito da Motomami World Tour.

A atriz, de 40 anos, foi acompanhada pelo namorado, Guillaume Lalung. No InstaStories, da rede social Instagram, a artista mostrou-se a dançar ao som dos temas interpretados pela cantora espanhola.

“Não quero deixar passar este momento. Só quero dizer que no próximo concerto da Rosalía estejam onde vocês estiverem, a fazer o que quiser que seja, larguem tudo e vão”, afirmou, nas redes sociais, no final do concerto.

“Ainda não vi todos os cantores que gostava de ver ao vivo, que sei que são incríveis, ainda não vi todos. Mas, neste momento, a seguir à Beyoncé, ao vivo, para mim está Rosalía. Ela é simplesmente brutal”, rematou.