Ana Guiomar elogiada após partilhar fotografia em fato de banho

A atriz recebeu diversos elogios nas redes sociais depois de ter partilhado uma fotografia a usar um fato de banho na praia.

A desfrutar das altas temperaturas que se fazem sentir em todo o país, Ana Guiomar partilhou uma fotografia no Instagram, na qual surge a relaxar em biquíni e a apanhar banhos de sol.

“Cor: solário Caraíbas 2004. Praia: a que calhou, Pose: Revista Bravo 2006. Look: ainda não havia disso. E não, esta foto não é de 2004 é mesmo do fim de semana passado”, escreveu a namorada de Diogo Valsassina.

Os seguidores da, também, apresentadora reuniram-se na secção dos comentários para elogiá-la. “Linda”, disse uma fã. “Gata”, referiu outra.

De recordar que Ana Guiomar faz parte do elenco de “Amar Demais” (TVI). A atriz estreou-se no ecrã em 2003 com a série “Morangos com Açúcar”, na TVI, onde interpretou Marta Navarro.

