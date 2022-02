Ana Guiomar “feliz” com “Festa é Festa”: “Há profissões muito felizes”

Ana Guiomar mostrou-se “feliz” e realizada por integrar o elenco de “Festa é Festa”, da TVI.

A atriz, que interpreta a personagem Aida no projeto da estação de Queluz de Baixo, destacou nas redes sociais que há “profissões muito felizes, com colegas felizes e equipas felizes” e como referindo-se à trama do canal, que permite que seja aquilo que quiser.

“A maravilha de estar a fazer uma novela como a ‘Festa é Festa’ é que podemos ser aquilo que quisermos. A Aida, neste caso, meteu na cabeça que neste evento era a Marilyn e aí está ela. Há profissões muito felizes, com colegas felizes e equipas felizes, só assim se faz a Festa”, pode ler-se na publicação da artista no Instagram, que partilhou uma fotografia dos bastidores.

“Festa é Festa” é o mais recente projeto original da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

A trama passa-se na aldeia de Belavida, no interior de Portugal. “Festa é Festa” foi anunciada a 8 de março por Cristina Ferreira, que explicou que se trata de “um projeto em que a ficção e a realidade” que “se cruzam com um único objetivo, a preparação da Festa da Aldeia”.