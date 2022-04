Ana Guiomar dá início às gravações de “Festa é Festa”

Ana Guiomar revelou, esta quarta-feira, 17 de março, que já começaram as gravações de “Festa é Festa”, o mais recente projeto da TVI e da Plural.

A atriz contou, no perfil de Instagram, que as gravações da personagem que irá interpretar na nova aposta da ficção nacional já arrancaram.

“Primeiro dia de Festa! Começo hoje a gravar. Dia um, aí vou eu”, pode ler-se na publicação.

Além de Ana Guiomar, também fazem parte deste projeto os atores Ana Brito e Cunha, Pedro Alves, Pedro Teixeira, Francisca Cerqueira Gomes, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo, entre outros.

A trama de “Festa é Festa” decorre numa aldeia no interior de Portugal, que prepara a melhor festa de sempre, no ano em que a maior benemérita da mesma aldeia cumpre o centenário. O filho falido da idosa tem o plano de enviar a filha para a terra, no sentido de conquistar a bisavó, de olho no dinheiro.

A ideia surgiu da parte da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.