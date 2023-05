Ana Guiomar lembra concerto e os “Morangos”: “Primeiro contacto com a finitude da vida”

Ana Guiomar partilhou com os fãs algumas imagens do concerto dos D’ZRT neste fim de semana e fez uma reflexão sobre os “Morangos”.

Ao lado do namorado, Diogo Valsassina, Ana Guiomar esteve na noite do passado sábado na Altice Arena, em Lisboa, para assistir, ao vivo, ao regresso dos D’ZRT, banda formada nos “Morangos com Açúcar”.

“Acordei a pensar que não percebo como é que passaram tantos anos e no olhar de cada um de nós, ontem (sábado), parecia que não tinha passado tempo nenhum”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“A memória tem um poder muito grande, então quando vem carregadinha de sensações, emoções, sentidos e vivências, por segundos deixa de ser só uma memória, voltamos lá, ao lugar. Ontem (sábado) voltámos todos lá”.

Seguiu-se uma reflexão sobre a série juvenil da TVI: “A minha adolescência foi passada e quase toda vivida ali, nos ‘Morangos’, com aquelas pessoas. Numa idade em que se acha que se pode mudar o Mundo, quando queremos agarrar tudo com os pés e com as mãos, quando gritar parece mais fácil que falar, quando somos parvos e não sabemos nada. Eu não sabia nada, formei-me muito ali, enquanto pessoa e profissional”, acrescentou,

“Deram me uma profissão que eu ainda nem sabia que tinha ou que vinha a ser mesmo esta. Aparecer na televisão não era o mais importante (pelo menos para mim), importante era estar lá, naquele grupo, a construir, na altura nem sabia o quê”, garantiu a atriz.

“Deu-me também o primeiro contacto com a finitude da vida. Deu-me e continua a dar-me a maior alegria por ter feito parte”.

“Ontem estivemos voltamos lá, uma altura em que não havia redes sociais nem telefones para tirar fotografias. Só havia autógrafos e memória. Que bom”, concluiu Ana Guiomar.