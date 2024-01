Ana Guiomar partilha fotografia nos ensaios do “Dança com as Estrelas”

A estrear sábado, Ana Guiomar publicou, nas redes sociais, uma fotografia a ensaiar para aquele que será o programa das noites do quarto canal.

É já este sábado, dia 6 de janeiro, que estreia na TVI uma nova edição do “Dança com as Estrelas”, conduzido Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo. A partir dessa data, o programa passa a ser a companhia dos telespetadores aos sábados à noite no quarto canal.

Na véspera da estreia, Ana Guiomar partilhou, nas redes sociais, uma imagem durante os ensaios do programa.

“Sábado estreia o ‘Dança com as Estrelas’ e o meu bailarino às vezes põe-me de castigo”, escreveu na legenda.

Relembre-se que, além de Ana Guiomar, Ana Malhoa, Liliana Santos, Luísa Oliveira, Raquel Tilo e Tiago Carreira são outros nomes já conhecidos. O quarteto que está em falta será divulgado apenas na estreia do formato.