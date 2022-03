Ana Guiomar dá raspanete a Filipe Vargas: “Não se deixem enganar”

Ana Guiomar recorreu às redes sociais para brincar e “expor” o amigo e colega Filipe Vargas que, no passado dia 22 de novembro, esteve em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A atriz, de 33 anos, deu um pequeno “raspanete” ao colega por não lhe ter trazido uma lembrança dos Estados Unidos. Filipe Vargas, que esteve em Nova Iorque devido à nomeação da novela “Quer o Destino” para os Emmy Internacionais, não trouxe nada à intérprete.

A artista, rapidamente, “expôs” o ator nas redes sociais. Ana Guiomar publicou uma fotografia de Filipe Vargas, no InstaStories, ferramenta do Instagram, e deixou o raspanete.

“Esta cara bonita é o rosto de quem não nos trouxe nada, volto a repetir N-A-D-A de Nova Iorque! Nem uns famosos M&M. Não se deixem enganar pelo charme”, escreveu, em jeito de brincadeira.

O ator esteve na cidade norte-americana, juntamente, com Cristina Ferreira, Pedro Teixeira e Pedro Sousa, no âmbito da nomeação da trama “Quer o Destino”, da TVI, que estava nomeada para o Emmy de Melhor Novela. No entanto, acabou por perder a estatueta para uma ficção chinesa.